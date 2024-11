Ceny zbóż paszowych nieco w górę, a rolników w skupach coraz więcej: Ceny zbóż 26.11.2024

Nowy tydzień przynosi ożywienie handlu zbożami na krajowym rynku, a ceny dalej nieznacznie pną się w górę, choć już nie tak dynamicznie jak wcześniej. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 26.11.2024 r.?

Na krajowym rynku powoli zwiększa się podaż zbóż i do skupów zaczyna trafiać co raz więcej towaru, choć, skupujący przyznają, że do poziomów ubiegłorocznych jeszcze nieco brakuje. Najbardziej poszukiwane są cały czas zboża paszowe takie jak jęczmień i pszenica, których ceny dalej nieznacznie rosną.

Uspokoiła się również sytuacja na rynku rzepaku, który po bardzo dużych ubiegłotygodniowych spadkach traci obecnie niewiele. Wszystko jednak będzie zależeć od tego jak rozwinie się sytuacja na światowych giełdach, gdzie ceny na początku tygodnia zaczęły odbijać, więc jeśli ten trend się utrzyma to również krajowe skupy będą zmuszone reagować.

Ceny na dzień 26.11.2024 r.: