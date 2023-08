Ceny zbóż paszowych delikatnie spadają, a ruch w skupach mniejszy: Ceny zbóż 25.08.2023

Końcówka tygodnia przynosi dalszy spadek cen głównie zbóż paszowych i rzepaku, choć nie są one duże. Ponadto obecnie coraz mniej zboża trafia do punktów skupu i ruch w nich jest sporo mniejszy niż jeszcze w ubiegłym tygodniu.

Żniwa dobiegają już końca, ale ze względu na to, że w tym roku bardzo mocno się one przeciągały przez deszcze, które uniemożliwiały koszenie w optymalnych terminach, to dużo zbóż nie spełnia parametrów i to ich ceny spadają, a bardzo poszukiwana jest zwłaszcza najlepszej jakości pszenica.

Pomimo iż na rynku brakuje właśnie dobrej jakości zbóż konsumpcyjnych to ich ceny rosną bardzo nieznacznie, a rolnicy którzy takowe posiadają decydują się na ich dłuższe przechowanie licząc, że w dłuższej perspektywie ceny wzrosną bardziej. To zaś sprawia, że podaż ziarna na chwilę obecną jest dużo mniejsza.

Przytoczone powyżej czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 780 do 950 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 830 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 800 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 770 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 520 do 670 zł/t. Wielkich zmian nie ma również w przypadku rzepaku, gdzie maksymalne i minimalne proponowane stawki spadły nieznacznie. Maksymalne stawki proponowane za rzepak są obecnie na poziomie 1960 zł/t, a cena minimalna wynosi 1700 zł/t.

Na przestrzeni tygodnia nie uległy zmianom za to ceny kukurydzy. Cały czas maksymalną ceną jaką oferują skupujący jest 940 zł/t a minimalnie można dostać 750 zł/t.