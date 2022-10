Ceny zbóż na Matif pięły się w czwartek w górę

Czwartek był kolejnym dniem wzrostów cen zbóż i oleistych na światowych giełdach. Dotyczyło to zarówno paryskiego Matifu jak i giełd za oceanem.

Pszenica zdrożała wczoraj na Matifie o 2,75 EUR/t do 338,75 EUR/t. Cena kukurydzy wzrosła o 5,25 EUR/t do 332,25 EUR/t, zaś rzepaku o 4,25 EUR/t do 632 EUR/t. Jeszcze większa była skala wzrostu cen na giełdzie w Winnipeg.

– Rosyjskie komentarze, że eksport zboża i nawozów są nadal utrudnione, a kontynuacja umowy jest w związku z tym analizowana, wywołały ponowną niepewność co do przyszłości umowy. Jeżeli umowa nie będzie kontynuowana, będzie to miało wpływ na sytuację podaży i popytu w UE i na świecie – informuje serwis Kaack.

Obserwujemy także ożywienie na rynku rzepaku; zgłoszono nową sprzedaż do Chin w wysokości 201 tys. t oraz kolejne 132 tys. t do nieznanego miejsca przeznaczenia. Rynki potraktowały tę wiadomość jako okazję do silnych wzrostów. W Paryżu rzepak skoczył o 0,68%, podczas gdy w Chicago kontrakt listopadowy skoczył o 1,4%. 40 tys. ton francuskiego rzepaku trafiło do USA, co jest ewenementem, bowiem w tym kraju dominuje rzepak modyfikowany genetycznie.