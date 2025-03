Ceny zbóż na Matif 25.03.2025: Morze Czarne znów w centrum uwagi; tanieje pszenica, drożeje rzepak

Perspektywy bezpiecznego transportu zboża przez Morze Czarne odbijają się na cenach pszenicy i kukurydzy na Matifie. W tendencji wzrostowej pozostaje rzepak, którego cena przekroczyła wczoraj wyraźnie 500 EUR/t.

Cena pszenicy spadła w Paryżu o 2 EUR/t do 220,25 EUR/t. Powodzeniem zakończyły się rozmowy strony ukraińskiej z rosyjską o bezpiecznej żegludze na Morzu Czarnym, co na pewno zredukuje koszty transportu zbóż. Według najnowszej prognozy rosyjskiego Instytutu Badań nad Rynkiem Rolnym (IKAR) zbiory pszenicy w kraju mają wzrosnąć o 1,5 mln ton do 82,5 mln ton.

Rzepak zdrożał wczoraj w kontrakcie na maj o 6,5 EUR/t do 506 EUR/t, co jest wartością najwyższą od 3 tygodni w ślad za rosnącymi notowaniami w Kanadzie. Wciąż taniał olej palmowy, osiągając w Malezji poziom najniższy od 2 miesięcy. Spadały też notowania soi w Chicago. Kukurydza staniała we wtorek o 1,25 EUR/t do 213 EUR/t.

