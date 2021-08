Ceny zbóż na krajowym rynku na przełomie lipca i sierpnia

W wielu rejonach kraju z powodu opadów deszczu żniwa nieco przystopowały. Jest to więc dobry czas, aby przyjrzeć się aktualnym cenom zbóż. Ile obecnie płacą za pszenicę, pszenżyto i rzepak? Ceny tego ostatniego mogą w najbliższym czasie spaść.

Ceny zbóż utrzymują się nadal na wysokim poziomie. W portach za rzepak płacą nawet 2417 zł/t (wszystkie ceny są cenami netto). Niewiele niższe ceny obowiązują w magazynach krajowych, gdzie osiągają nawet 2400 zł/t. Jak informuje e-WGT, ceny mogą jednak spaść ze względu na spadek na giełdzie MATIF, prawdopodobnie o ok. 50 zł/t.

Cena pszenicy osiąga nawet 965 zł/t, jednak w magazynach krajowych maksymalnie można otrzymać 900 zł/t. Z kolei za jęczmień płacą do 760 zł/t.

Ceny zbóż są wysokie, jednak są zastrzeżenia co do ich jakości. Nie dziwi to specjalnie, biorąc pod uwagę zarówno przebieg warunków pogodowych podczas wegetacji, jak i teraz, podczas zbiorów.