Ceny zbóż mocno spadły na koniec tygodnia. Erdogan obiecuje szybkie przywrócenie umowy zbożowej

W piątek ceny zbóż mocno spadły po obu stronach Atlantyku. Rzepak zaliczył spadek aż o 27,75 EUR/t do 470 EUR/t. Wyłamała się soja, której cena w Chicago rosła.

Cena soi wzrosła nieznacznie, ale tylko w kontraktach na najbliższe miesiące. Cena pszenicy na Matifie spadła wczoraj o 8,5 EUR/t do 247,25 EUR/t. Jeszcze większa była skala spadków w Chicago, gdzie pszenica staniała o 29,5 USD za buszel do 697.50 USD/bu (230,35 EUR/t). Cena kukurydzy spadła w Paryżu o 6 EUR/t do 243 EUR/t, a w Chicago o 10,25 USD/bu do 527 USD/bu (186,48 EUR/t).

Tymczasem wysiłki w sprawie przedłużenia umowy zbożowej czyni prezydent Turcji Recep Erdogan.

– Użyjemy wszystkich narzędzi dyplomacji i skupimy wszystkie nasze wysiłki na tej sprawie. Kompromis, który służy ludzkości w czasie wojny, został już osiągnięty i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go kontynuować. Po powrocie do Turcji będę prowadził rozmowy z Putinem. Pozostaniemy przy dyplomacji telefonicznej. Jeśli dojdzie do zaplanowanej na sierpień wizyty Putina, szczegółowo omówimy te kwestie – stwierdził zaznaczając, że Putin ma także oczekiwania wobec krajów zachodnich, na które te powinny odpowiednio zareagować.