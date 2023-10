Ceny zbóż i rzepaku w Niemczech

Sytuacja na rynku zbóż nie wygląda w naszym kraju zbyt ciekawie. Spadki dotykają szczególnie cen kukurydzy i rzepaku. A jak wygląda sytuacja u naszego zachodniego sąsiada?

Cena pszenicy paszowej na rynku kasowym w Oldenburgu z dostawą na listopad i grudzień wynosiła w czwartek 223 EUR/t, co oznacza spadek o 1 EUR/t w stosunku do dnia poprzedniego. Da się zauważyć sporą rozbieżność pomiędzy “paszówką” a pszenicą konsumpcyjną, której to cena z kolei wzrosła o 3 EUR/t do 250 EUR/t. Może to wynikać z większego w tym sezonie popytu na tego rodzaju pszenicę, ponieważ ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w ujęciu globalnym pszenicy konsumpcyjnej jest sporo mniej.

Cena kukurydzy to obecnie 230 EUR/t, czyli o 1 EUR/t mniej niż w środę. Duży spadek zaliczył rzepak; czwartkowa cena na poziomie 404 EUR/t jest niższa aż o 11 EUR/t w stosunku do ceny ze środy. Jeszcze gorzej jest w landach wschodnich, gdzie ceny kształtują się na poziomie 384-398 EUR/t.

Pszenyżyto na rynku kasowym w Oldenburgu wyceniane jest obecnie na 210 EUR/t – o 5 EUR/t mniej niż w środę, zaś jęczmień na 214 EUR/t – o 1 EUR/t mniej niż dzień wcześniej.