Ceny zbóż i rzepaku w dół. Słaby początek tygodnia na Matifie

Nowy tydzień a także i miesiąc rozpoczął się przecenami na światowych giełdach towarowych. Na paryskim Matifie i w Chicago taniały zarówno pszenica i kukurydza jak i rzepak.

Wojna celna powoduje spadki cen zbóż i oleistych

Jak informuje serwis e-WGT, głównym powodem spadków w Chicago w poniedziałek było rozpoczęcie wojen celnych przez administrację Trumpa, a tym samym wyprzedaż kontraktów. Przypomnijmy, że od dziś wchodzą w życie cła na import towarów z Kanady i Meksyku oraz podwojone stawki na towary z Chin (20%). W Paryżu notowaniom nie sprzyjało umacniające się euro. W rezultacie wspomnianych okoliczności cena pszenicy spadła na CBoT o 8 centów do 547,75 ct/bu, zaś w Paryżu o 3 EUR do 226 EUR/t.

Wyższe zbiory pszenicy w Australii

Nie pomagają też informacje z Australii, gdzie prognoza zbiorów tamtejszego urzędu ds. rolnictwa została zwiększona do 34,1 mln ton – o 2,2 mln ton więcej niż w poprzedniej prognozie. Prognoza USDA dla Australii wynosi 32 mln ton.

Sytuacja na rynku oleistych również determinowana była doniesieniami zza oceanu; wyprzedaż kontraktów doprowadziła do spadku cen soi w Chicago o 14,25 ct/bu do 1011,5 ct/bu. Rzepak w Paryżu staniał o 5,5 EUR/t do 527,25 EUR/t.

Kukurydza staniała w kontrakcie na listopad o 3 EUR/t do 214,25 EUR/t.