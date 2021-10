Ceny zbóż i oleistych: pszenica konsumpcyjna w portach nawet po 1230 zł/t

Ceny zbóż stale rosną, a największym wzięciem cieszy się pszenica konsumpcyjna, za którą w portach płacą już nawet 1230 zł/t. A jak kształtują się ceny pozostałych zbóż i oleistych, w tym pszenżyta, jęczmienia, żyta, rzepaku czy słonecznika?

Powodów do narzekań nie mają też ci, którzy w magazynach składują ziarno innych gatunków. Za pszenżyto można obecnie otrzymać w portach nawet 1015 zł/t. Nieco mniejsza cena obowiązuje w podmiotach “na lądzie”; tutaj maksymalnie płacą 920 zł/t.

Żyto również najwyższą cenę osiąga w portach; tam dochodzi ona do 960 zł/t. Za jęczmień z kolei płacą do 1020 zł/t, zaś za suchą kukurydzę płacą do 1040 zł/t w magazynach i 1070 zł/t w portach.

W ujęciu tygodniowym nieco spadła cena kukurydzy mokrej; można za nią otrzymać maksymalnie 650 zł/t.

Rzepak natomiast kosztuje od 3070 do 3200 zł/t.

Wg informacji podanych przez e-WGT za owies można otrzymać maksymalnie 750 zł/t, a za bobik i łubin odpowiednio 1280 i 1400 zł/t.