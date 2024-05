Ceny zbóż i oleistych nieznacznie spadają, ale poziomy cenowe dalej wysokie

Czwartek był kolejnym dniem, kiedy na światowych rynkach towarowych notowaliśmy spadki cen pszenicy i oleistych, za wyjątkiem soi która tylko nieznacznie zyskała. Jednakże poziomy cenowe nawet pomimo spadków dalej są wysokie.

Można obecnie powiedzieć, że znaleźliśmy się obecnie w trendzie bocznym, który charakteryzuje się niezbyt dużymi ruchami cenowymi a to sprawia, że kontrakt wrześniowy na pszenicą zamknął się wczoraj na Matif słabiej, spadając o 2,25 EUR do 248,50 EUR/t. Na CBoT najpopularniejszy kontrakt lipcowy stracił natomiast 2,5 centa spadając do 663,25 centów/buszel.

Jedną z przyczyn braku dynamiki na rynku pszenicy jest brak nowych wiadomości z Rosji . Według minister rolnictwa Oksany Lut późne majowe przymrozki zniszczyły rośliny na 1% całkowitej powierzchni zasiewów , czyli około 830 tys. hektarów. Stwierdzenie to jest zgodne z wcześniejszymi ocenami analityków.

Poprawiły się natomiast perspektywy zbiorów w UE. Strategy Grains podniosło miesięczną prognozę zbiorów pszenicy zwyczajnej o 1,7 mln ton do 123,5 mln ton. Poprawiła się zwłaszcza sytuacja w Hiszpanii. Prognozę zbiorów jęczmienia w UE podwyższono o 500 tys. ton do 53 mln ton. To o prawie 12% więcej niż rok temu (47,4 mln ton). Jest jednak mało prawdopodobne, aby ponowne opady deszczu w zachodnich krajach UE w połowie maja doprowadziły do ​​dalszego wzrostu prognoz produkcji, potwierdzając oczekiwany spadek produkcji pszenicy zwyczajnej w porównaniu z rokiem ubiegłym , stwierdziła firma konsultingowa.

Również rzepak nie może wczorajszego dnia zaliczyć do udanych, gdyż czwartek był trzecim z kolei dniem kiedy kontrakty na rzepak spadały. Na Matif kontrakt sierpniowy spadł o 1,50 EUR do 473,50 EUR/. Z kolei na CBoT lipcowy kontrakt na soję nieznacznie zyskał i wzrósł ostatecznie o 2,75 centa.

Rynek soi wspierały spadki plonów w Ameryce Południowej . W Argentynie giełda zbożowa w Buenos Aires obniżyła wczoraj swoje szacunki dotyczące zbiorów soi na sezon 2023/24 o 500 tys. ton do 50,5 mln ton, powołując się na gorącą i suchą pogodę w marcu w regionach północnych. Jednak wzrosty cen w Chicago ograniczały słabe dane dotyczące eksportu. USDA podało , że sprzedaż eksportowa soi w sezonie 2023/24 wyniosła 265 700 ton w tygodniu kończącym się 9 maja , co nie spełnia oczekiwań na poziomie 300–550 tys. ton.

źródło: Kaack