Ceny zbóż i nowych kontraktów w kraju spadają. Ile kosztują obecnie zboża?

Na światowych giełdach obserwujemy ostatnio spadek cen zbóż, zazwyczaj o 5 do 10 zł/t. Spadki dotknęły także rynek krajowy, i chociaż ceny nadal są bardzo wysokie, od kilku dni obserwujemy tendencję zniżkową.

Podczas gdy za pszenicę konsumpcyjną w magazynach krajowych przed dwoma tygodniami płacono do 1040 zł/t, tak obecnie maksymalna cena wynosi 1025 zł/t. Spadła również cena w portach – z 1000 zł/t do 970 zł/t. Za pszenżyto płacono nawet 940 zł/t, teraz maksymalna cena spadła do 900.

Przecen doczekały się także kontrakty na nowe zbiory. Za rzepak oferują obecnie 2235 zł/t, czyli nawet o 145 zł/t mniej niż dwa tygodnie temu, zaś za pszenicę cena spadła o 10-30 zł/t. Właściwie bez zmian pozostają notowania kukurydzy, co także jest odzwierciedleniem sytuacji na rynkach światowych, na których jej ceny, właściwie jako jedynego zboża, delikatnie wzrastają.

Jak informuje serwis e-WGT, wielu producentów podpisało już umowy na połowę zbiorów, a rynek zbóż obecnie jest w stagnacji ze względu na niewielką ilość ziarna w magazynach producentów.