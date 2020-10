Ceny zbóż i kukurydzy idą w górę

Producenci zbóż powinni być zadowoleni. Ceny oferowane w skupach za dostarczone zboża są z tygodnia na tydzień wyższe. Dlatego cześć rolników, którzy nie maja problemów z przechowywaniem płodów rolnych jeszcze czeka z ich sprzedażą, ponieważ zdaniem ekspertów to dopiero początek wzrostów cen zbóż.

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 700 do 850 złotych, żyto konsumpcyjne można sprzedać od 470 do 650 złotych za tonę , a jęczmień browarny w zależności punktu skupu od 530 do 860 złotych za tonę Natomiast za owiec konsumpcyjny podmioty skupowe oferują od 460 do 660 złotych za tonę.

Rolnicy nie maja też problemów ze sprzedażą rzepaku i kukurydzy , której cena podobnie jak pszenicy pnie się w górę. Aktualnie za tonę kukurydzy można otrzymać od 580 do 740 złotych. Ceny rzepaku wahają się od 1600 do 1795 złotych za tonę.