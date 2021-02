Ceny zbóż coraz wyższe; nawet o 25 proc. w stosunku do analogicznego okresu z zeszłego roku

Ceny zbóż nadal szybują w górę. Rolnicy, którzy nie sprzedali swoich płodów zaraz po zbiorach na tym wygrali. Pszenica konsumpcyjna jest o 25% droższa niż przed rokiem, żyto konsumpcyjne o 14%, a rzepak o 10%.

Rolnicy zacierają ręce i szykują do sprzedaży kolejne partie ziarna. Wysokie ceny gwarantują dobry zysk, a co za tym idzie większe środki finansowe, tak potrzebne na przednówku do przygotowania się do nowych zasiewów.

W grudniu 2020 roku producenci dostarczyli do skupu blisko 654 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 11% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19% więcej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 71% (467 tys. ton), żyto – 10% (68 tys. ton), a jęczmień – 5% (35 tys. ton).

– Ogółem w okresie od lipca do grudnia 2020 r. skupiono około 5,6 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 20% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2019/2020. Skup pszenicy, w odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2019/2020, zwiększył się o 11%, do 3,4 mln ton, żyta – o 44%, do 675 tys. ton, a jęczmienia – o 24%, do 610 tys. ton – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Obecnie zakłady zbożowe skupują pszenicę konsumpcyjną w cenie od 850 do 1050 złotych za tonę, a pszenicę paszową od 700 do 940 zł/t. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 520 do 700 zł/t. Za jęczmień browarny można otrzymać od 600 – 940 zł/t, a za owies konsumpcyjny od 480 do 660 złotych za tonę.

Za tonę rzepaku można uzyskać cenę wysokości od 1720 do 2050 złotych. Kukurydzę zaś można sprzedać w cenie od 700 do 940 złotych za tonę.