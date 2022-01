Ceny zbóż 28.01.2022: Największe rozbieżności cenowe w rzepaku i kukurydzy

Na międzynarodowym rynku zbóż karuzela cenowa kreci się każdego dnia, w zależności od sytuacji politycznej i różnic w kursach walut. Natomiast w Polsce albo stoi w miejscu lub lekko drga, stąd i wahania cenowe są niewielkie.

– W kraju poszukiwane jest żyto, ale cena korzystniejsza jest przy zachodniej granicy. Ze zbóż paszowych największym zainteresowaniem cały czas cieszy się pszenica paszowa (cena tylko niewiele niższa od konsumpcji) i kukurydza. Dużo jest zapytań o cenę pszenicy ze zbiorów 2021 w portach – informuje Renata Borczyk z Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT).

Pod koniec tego tygodnia największe rozbieżności cenowe widać w rzepaku i kukurydzy. Za tonę rzepaku oferują od 2900 do 3370 złotych, a za kukurydzę w zależności oczywiście od jakości ziarna od 930 do 1160 złotych.

Jeśli chodzi oceny pszenicy, to są większości kraju stabilne i kształtują się podobnie jak na początku tygodnia na poziomie od 1100 do 1360 za tonę konsumpcyjnej i od 980 do 1340 zł/t paszowej.

Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 900 do 1120 zł/t, jęczmień browarny od 950 do 1380, a owies konsumpcyjny od 700 do 1020 zł/t.