Ceny zbóż 22.02.2022: Ograniczone zakupy ziarna

W tym tygodniu podobnie jak w poprzednim widać niewielki ruch punktach skupu zbóż. Nadal niewielu rolników nie jest zainteresowanych sprzedażą szczególnie, że ceny oferowane za dostarczone zboże zmierzają w kierunku spadków.

Natomiast jeśli chodzi o zakupy, to na tym polu tez ruch jest niewielki. Jedynie tylko wytwórnie pasz robią zakupy na bieżąco, jeśli zaś chodzi o młyny, to raczej bazują na swoich zapasach. Obecnie największe spadki odnotowano na rynku pszenicy konsumpcyjnej – od 50 do 100 złotych oraz na rynku rzepaku (około 300 zł), którego minimalna cena spadła już kilka tygodni poniżej 3000 zł/t.

Obecnie podmioty skupowe płaca za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 1130 do 1230 złotych za tonę, nieco tańsza jest pszenica paszowa – od 1050 do 1200 zł/t. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 900 do 1060 zł/t, jęczmień browarny od 900 do 1320 zł/t, a owies konsumpcyjny od 700 do 1020 zł/t. Tona rzepaku kosztuje aktualnie od 2870 do 3420 złotych, a tonę kukurydzy płacą od 940 do 1090 złotych.