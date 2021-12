Ceny zbóż 21.12.2021: ceny wysokie, rolnicy czekają

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości eksportu polskiej mąki do Chin. Zanim jednak nasza mąka pojawi się na „jedwabnym szlaku”, trzeba ją przygotować z ziarna pochodzącego tegorocznych zbiorów.

Nasz produkt, aby zdobyć ten rynek musi bronić się jakością. Dlatego do wyrobu mąki potrzebne są ziarna najwyższej jakości. I z tym może być problem, ponieważ w skupach, chociaż oferowana cena jest wysoka, brak ofert sprzedaży. Nadal więcej jest kupujących niż sprzedających.

Cześć rolników tegoroczne zbiory, ze względu na wciąż rosnące koszty produkcji, zamierza przeznaczyć na własne cele, a inni czekają na jeszcze lepsze oferty sprzedaży.

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej pomioty skupowe płaca od 1100 do 1360 złotych a za pszenicę paszową od 900 do 1340 złotych. Od dłuższego czasu utrzymuje się też w dobrej cenie żyto konsumpcyjne (od 900 do 1200 zł/t), jęczmień browarny (900 – 1300 zł/t) oraz owies konsumpcyjny (650 – 960 zł/t).

Natomiast królem cenowych jest rzepak, za którego tonę podmioty skupowe oferują plantatorom już od 2750 do 3425 złotych. Rolnicy, którzy w tym sezonie postawili na kukurydzę, tez na tym wygrali. Obecnie jej tonę można sprzedać w cenie od 950 do 1190 złotych.

