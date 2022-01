Ceny zbóż 21.01.2022: Spadek cen i pierwsze w tym roku kolejki w skupach

Wraz z końcem tygodnia w punktach skupu zbóż rozkręciła się karuzela cenowa. Po raz pierwszy od dłuższego czasu, aby sprzedać ziarno, rolnicy musza stać w kolejce. W jednym z punków skupowych w Wielkopolsce ogonek utworzył się tak długi, że rozładunek niektórych przyczep ze zbożem przełożono na poniedziałek.

Dowiedzieliśmy się, że tłok w skupach spowodował Polski Ład w punktach dotyczących polityki podatkowej, a szczególnie VAT- u. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to zaczęły pikować powoli w dół. Najbardziej widać to na przykładzie pszenicy.

Oczywiście na razie nie są to spadki duże, ale jak to mawiają rolnicy, w gospodarstwie każdy grosz się przyda. Dlatego niektórzy plantatorzy już dziś maja do siebie pretensje za poniesione straty. Niektórzy jeszcze czekają licząc, że problemy związane z zapowiedziami konfliktu zbrojnego na wschodzie Europy zahamują napływ na nasz rynek zbóż z Ukrainy i ceny za nasze zboża ponownie poszybują w górę.

Obecnie podmioty skupowe płaca za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 1100 do1310 złotych, a za pszenice paszową od 980 do 1270 złotych. Za tonę żyta konsumpcyjnego można otrzymać od 900 do 1130 złotych, jęczmienia browarnego od 940 do 1380 złotych, a owsa konsumpcyjnego od 700 do 1020 złotych. Kukurydza sucha jest w cenie od 930 do 1080 zł/t. Nadal w dobrej cenie jest rzepak. Za jego tonę podmioty skupowe aktualnie oferują od 2900 do 3350 złotych za tonę.