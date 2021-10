Ceny zbóż 19.10.2021: Ceny rzepaku i kukurydzy nadal na dobrym poziomie

Ceny oferowane przez podmioty skupowe za dostarczone zboża w większości przypadków są takie same jak tydzień temu. Zastój cenowy spowodowany jest najprawdopodobniej wcześniejszym wywindowaniem cen oraz brakiem nowego statku w porcie.

W skupach też nie ma większego ruchu. Ci, którzy musieli sprzedać, już to zrobili, a pozostali czekają na jeszcze wyższe ceny. Część rolników ze względu na bardzo wysokie ceny pasz, zebrane zboża postanowiło pozostawić na wyżywienie hodowanych przez siebie zwierząt.

Z producentów rolnych najbardziej zadowoleni są w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, plantatorzy rzepaku. Z tygodnia na tydzień stawki za rzepak rosną i obecnie za tonę rzepaku można otrzymać ok. 3000 tys. złotych. Powody do zadowolenia maja też producenci kukurydzy. Za ziarno w dobrej kondycji pochodzące z tegorocznych zbiorów można już otrzymać nawet od 930 – 1080 zł/t. Natomiast mokrą kukurydzę można sprzedać za 680 zł/t.

Poniżej podajemy aktualne ceny oferowane do dostarczone do skupów z zboże. Oczywiście ich wielkość zależy od lokalizacji skupu i kondycji w jakiej znajduje się przeznaczone do sprzedaży ziarno.

– pszenica konsumpcyjna – 1050-1150 zł/t,

– pszenica paszowa – 1000-1120 zł/t,

– żyto konsumpcyjne – 850-920 zł/t,

– żyto paszowe – 840-900 zł/t,

– pszenżyto – 880-920 zł/t,

– jęczmień paszowy – 880-950 zł/t,

– owies – 660-730 zł/t,

– kukurydza – 900-950 zł/t,

– kukurydza mokra – 620-680 zł/t,

– rzepak – 2950-3100 zł/t.