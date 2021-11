Ceny zbóż 16.11.2021. Rosną ceny rzepaku, spadają żyta i jęczmienia

Jak kształtują się obecnie ceny zbóż? Nadal rekordy cenowe bije rzepak, którego ceny nie spadają już poniżej 3100 zł/t. Nieco spadły ceny żyta i jęczmienia konsumpcyjnego, a na finiszu kukurydzianych żniw za mokrą kukurydzę można otrzymać już nawet 700 zł/t.

Obecnie za tonę rzepaku można otrzymać od 3100 – 3350 zł/t. Nadal w dobrej cenie jest pszenica. Podmioty skupowe płacą od 1080 do 1300 zł/t za pszenice konsumpcyjną i od 900 do 1230 zł/t za paszową. Nieco niższe ceny w stosunku do ubiegłego tygodnia można jedynie otrzymać za żyto konsumpcyjne; od 840 – 1150 zł/t oraz za jęczmień konsumpcyjny; od 850 – 1240 zł/t.

Powoli dobiegają do końca tegoroczne kukurydziane żniwa. Zaawansowanie zbiorów jest na poziomie od 70 do 80 proc. w zależności od położenia plantacji. Według ekspertów KE areał upraw kukurydzy w Polsce jest w tym roku rekordowy – przekroczył 1 mln ha. Natomiast zbiory ocenia się na poziomie 7,32 mln ton.

Nie ma jednak problemów ze zbytem tych rekordowych plonów. Za tonę mokrego ziarna w skupach płaca od 630 do 700 zł/t, a za suche od 930 do 1080 zł/t.