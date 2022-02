Ceny zbóż 15.02.2022: Zboża paszowe na topie

Ze skupów zbóż nadal wieje nudą. Wprawdzie wahania cenowe występują na terenie całego kraju, ale są niewielkie i przede wszystkim wynikają z jakości ziarna i lokalizacji podmiotu skupowe. Już od kilku tygodni można zaobserwować, i to też widać po cenach, większe zainteresowanie zbożami paszowymi.

Cena pszenicy paszowej (od 1000 do 1230 zł/t) niewiele odbiega od ceny konsumpcyjnej (od 1000 – 1250 zł/t), a więc bez zmian w stosunku do zeszłego tygodnia. W bardzo dobrej cenie jest też kukurydza, za której tonę trzeba zapłacić od 950 do 1120 złotych za tonę, czyli średnio nieco więcej niż w zeszłym tygodniu. Natomiast mniejszym zainteresowaniem cieszy się rzepak , którego cena spadła poniżej 3000 zł/t i wynosi obecnie od 2900 – 3400 zł/t.

Większych zaś wahań nie odnotowano na rynku żyta konsumpcyjnego, za którego tonę płacą obecnie od 900 do 1160 złotych, jęczmienia browarnego (900 – 1360 zł/t) czy owsa konsumpcyjnego ( od 700 do 1020 zł/t).