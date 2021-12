Ceny zbóż 14.12.2021: Pszenica nawet po 1400 zł/t

Na rynku zbóż już od kilku tygodni jest więcej kupujących niż sprzedających. Wytwórnie pasz i młyny zainteresowane są zakupami ziarna, lecz pomimo wysokich cen nie bardzo jest od kogo kupić. Rolnicy nie są zainteresowani sprzedażą swoich płodów.

Cześć z nich zapewne czeka na jeszcze wyższe oferty sprzedaży, a cześć ze względu na rosnące koszty produkcji postanowiła zamiast kupować gotowe pasze dla zwierząt, samemu je zrobić.

Wpływ na mniejszy ruch w punktach skupu ma też zimowa aura. Ceny w skupach są stabilne. Niewielkie ich wahania uzależnione są przede wszystkim od jakości ziarna i lokalizacji skupu.

Aktualnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej można uzyskać od 1100 do 1400 złotych, a za pszenice paszową od 900 do 1380 złotych. Nadal w dobrej cenie jest też żyto konsumpcyjne (900 – 1200 zł/t), jęczmień browarny (900 – 1380zł/t) i owies konsumpcyjny (650 – 1020 zł/t).

Cenowo oczywiście króluje rzepak. Za jego tonę można w skupie otrzymać od 2750 do 3400 złotych. Dobrze sprzedaje się tez kukurydza z tegorocznych zbiorów. Zwykle bywa tak, że jak czegoś jest więcej na rynku – to ma niższą cenę. W tym roku w przypadku kukurydzy ta zasada nie potwierdza się. Mamy jej więcej na rynku – większy areał został obsiany, ale cena zamiast spadać poszła w stosunku do sezonu 2020 znacznie w górę. Obecnie za tonę dobrej jakości kukurydzy płacą od 950 do 1180 złotych.

