Ceny zbóż 12.07.2022: Ceny ziarna pod presją zbliżających się żniw. Rośnie cena rzepaku

Według unijnych ekspertów ceny zbóż w UE w tym sezonie pozostają bardzo wysokie i zmienne ze względu na niepewność co do globalnego poziomu podaży spowodowaną rosyjską inwazją na Ukrainę, która dodatkowo pogorszyła wysokie ceny energii i nawozów oraz popyt na pasze po COVID. Oczekuje się, że całkowita produkcja zbóż w UE wyniesie 286,4 mln ton, czyli o 2,5% mniej niż w sezonie 2021/22.

Czas pokaże czy prognozy analityków z KE były trafne. Żniwa powoli się rozkręcają. Ceny starego ziarna pozostają pod presją zbliżających się tegorocznych zbiorów. Zarówno sprzedających jak i chętnych na zakupy jest mało.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 1300 do 1650 złotych, za paszowa od 1200 do 1500 złotych. Za tonę żyto konsumpcyjnego można uzyskać od 1020 do 1200 złotych, za jęczmień browarny od 1000 do 1250 złotych, a za owies konsumpcyjny od 800 do 1250 złotych.

Drugi tydzień z rzędu odbija rzepak, za którego tonę płacą w kontraktach na nowe zbiory od 3100 do 3360 złotych, co oznacza, że jego cena maksymalna wzrosła o 60 zł/t w stosunku do zeszłego tygodnia. Staniała kukurydza i obecnie za jej tonę można otrzymać od 1100 do 1350 złotych.