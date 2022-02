Ceny zbóż 11.02.2022: Pszenica w trendzie spadkowym

Z krajowych punktów skupu zbóż wieje nudą, karuzela cenowa nie kręci się z taką siłą, aby wywoływać wielkie emocje wśród producentów zbóż. W tym tygodniu obyło się bez wielkich rotacji cenowych. Odnotowano jedynie niewielkie spadki cen pszenicy i rzepaku.

Czy to się wkrótce zmieni, trudno powiedzieć. Wiele zależy od ruchu w portach. Tymczasem globalny trend spadkowy w przypadku cen pszenicy napędzają dobre zbiory tego zboża w Argentynie i Australii. Ceny pszenicy – ​​zwłaszcza paszowej – od grudnia prawie stale spadają; we Francji cena pszenicy paszowej od 1 stycznia spadła o ponad 13 EUR/t.

Obecnie większym zainteresowaniem wśród kupujących cieszą się zboża paszowe, stąd też ich wysokie ceny (pszenica paszowa kosztuje od 980 do 1260 zł/t, kukurydza od 950 do 1120 zł/t).

Pomimo spadku nadal w bardzo dobrej cenie można sprzedać rzepak. Obecnie za jego tonę płacą od 2900 do 3420 złotych. Jeśli chodzi o pozostałe zboża, to za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują obecnie od 1000 do 1300 złotych, za żyto konsumpcyjne od 900 do 1130 złotych, a za jęczmień browarny od 900 do 1360 złotych. W stałej cenie jest owies konsumpcyjny (700 – 1020 zł/t).