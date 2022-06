Ceny zbóż 10.06.2022: Brak zainteresowania zbożem, a ceny coraz niższe

Na giełdach światowych ceny zbóż rosną jednak w Polsce widoczny jest zastój spowodowany brakiem zainteresowania kupców polskim zbożem. W tym tygodniu odnotowano nawet niewielkie spadki cen. Według samorządu rolniczego zaistniała niekorzystna sytuacja związana jest z niekontrolowanym przypływem zboża z Ukrainy, w związku z czym polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać zapasów ze zbiorów w 2021 roku.

– Zbliżają się żniwa i konieczne jest opróżnienie magazynów ponieważ polscy rolnicy nie będą mieli gdzie przechowywać nowo zebranych zbóż. Spowoduje to jeszcze większe załamanie rynku i obniżenie cen poniżej kosztów produkcji – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 1450 do 1700 złotych, a za paszowa od 1300 do 1630 złotych. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 1000 do 1400 zł/t, jęczmień browarny od 1250 do 1660 zł/t, a owies konsumpcyjny od 900 do 1240 zł/t.

W wysokiej cenie nadal jest rzepak (prawie nie ma go już na rynku), za którego tonę płacą od 3500 do 4160 złotych. W tym tygodniu nieco spadły ceny oferowane za kukurydzę. Dziś za jej tonę można otrzymać od 1100 (jeszcze niedawno 1200) do 1450 złotych.