Ceny zbóż 08.06.2022: Podaż znacznie przewyższa popyt

Na krajowym rynku zbóż karuzela cenowa drgnęła nieco w dół. Eksperci jako powód niewielkiej obniżki cen zbóż widzą wzrost podaży, która znacznie obecnie przewyższa popyt.

– Tradycyjnie najniższe ceny są na południu i na południowym wschodzie kraju. Sytuację pogarsza mały eksport. Ceny zbóż na światowych giełdach od dwóch tygodni wykazują tendencję spadkową -informuje Renata Barczyk – analityk Internetowej Giełdy Rolnej e – WGT.

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej podmioty skupowe oferują od 1450 do 1700 złotych, za pszenicę paszową od 1300 do 1630 złotych.

Żyto konsumpcyjne jest skupowane w cenie od 1050 do 1380 zł/t, a jęczmień browarny od 1250 do 1660 zł/t. Natomiast za tonę owsa konsumpcyjnego można uzyskać od 900 do 1260 złotych.

Nadal w dobrej cenie jest (choć już go prawie nie ma na rynku ) rzepak, za którego tonę podmioty skupowe płacą od 3600 do 4170 złotych. Jeśli chodzi o kukurydzę to aktualnie za jej tonę można otrzymać od 1200 do 1450 złotych.