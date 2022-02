Ceny zbóż 08.02.2022: Nieznaczne korekty w dół

W punktach skupu niewiele się obecnie dzieje. Rolnicy nadal czekają z zapasami, przez co ruch jest niewielki, a ceny od kilku tygodni podobne. Odnotować możemy niewielkie korekty cen związane głównie z jakością ziarna i miejscem położenia podmiotu skupowego.

Jedynie wart odnotowania jest fakt, że tonę rzepaku można kupić już poniżej 3 tysięcy złotych. Co będzie dalej? Nie jest łatwo przewidzieć; wg analityków na rynek pszenicy może wpłynąć ewentualna inwazja Rosji na Ukrainę, chociaż do końca Igrzysk Olimpijskich w Pekinie raczej to nie nastąpi.

Na przednówku rolnicy myślą już o tym, co urodzi się im w tym sezonie na polach i czy produkcja ta będzie opłacalna. Szczególnie, że ceny nawozów jak nigdy dotąd poszybowały wysoko w górę i nie widać, żeby miały zamiar obniżyć loty, chociaż ich ceny, chociaż nieznacznie, spadły na rynku amerykańskim.

Dziś podmioty skupowe płaca za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 1150 do 1320 złotych, a za pszenicę paszową od 1070 do 1260 złotych. w Dobrej cenie można sprzedać żyto konsumpcyjne (900 – 1160 zł/t) oraz jęczmień browarny (900 – 1360 zł/t). Sprzedający nie mają też powodu narzekać na oferowane ceny za owies konsumpcyjny (700 – 1020 zł/t) i kukurydzę (930 – 1120 zł/t).

Nadal utrzymuje się tez bardzo dobra cena rzepaku. Dziś płacą za jego tonę od 2950 do 3480 zł/t.