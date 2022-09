Ceny zbóż 06.09.22: rolnicy po oferowanych cenach nie chcą sprzedawać ziarna

Na krajowym rynku zbóż dzieje się niewiele. W skupach pustki. Rolnicy niezadowoleni z oferowanych cen nie chcą sprzedawać zebranych plonów. Szczególnie, że w tym roku plantatorom dobrze dały się we znaki rosnące wciąż koszty produkcji.

Ceny nawozów, paliwa czy środków służących do ogrzewania stale rosną , a ceny zbóż stoją w miejscu lub idą w dół. Jeszcze jak by tego było mało na naszym rynku pojawia się zboże zza wschodniej naszej granicy jakbyśmy swojego mieli mało.

Co będzie dalej – czas pokaże . Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnia rolników, że jesienią na zbożu powinni zarobić….. Lato powoli się już kończy, w kraju jest już po żniwach, zbiory się udały więc czas teraz na zyski, a tych jak na razie nie widać.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują od 1400 do 1700 złotych, za za paszowej od 1300 do 1480 złotych. Żyto konsumpcyjne ,,chodzi’’ w cenie od 1070 do 1300 zł/t, jęczmień browarny od 1150 do 1660 zł/t, a owies konsumpcyjny od 950 do 1260 zł/t.

Za tonę kukurydzy można otrzymać od 1230 do 1410 złotych, a za tonę rzepaku od 2670 do 2920 złotych.