Ceny zbóż 05.07.2022: Karuzela cenowa idzie w dół. Zboża w Polsce najtańsze w Unii Europejskiej

Przed laty w kultowym filmie ,,Miś’’ Stanisław Mikulski wcielał się w postać Wujka Dobra Rada, który znał odpowiedz na wszystkie problemy nurtujące ówczesne społeczeństwo. Dziś takim wujkiem dla rolników chce być obecny minister rolnictwa, który radzi im, aby teraz zachowali zimną krew, pomimo spadków cen zbóż. Później zapewne będzie lepiej.

Najlepiej, aby włączyli się w przetwórstwo i szykowali powierzchnie magazynowa pod nowe zbiory. Czy ta rada to strzał w dziesiątkę, czy też fatalne pudło, czas pokaże…

Obecnie na polskim rynku zbóż karuzela cenowa nieznacznie przesunęła się w dół, choć w przypadku niektórych regionów kraju były to nawet znaczne spadki jeśli chodzi o rzepak (około 600 zł) czy pszenice konsumpcyjną (około 200 zł). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prognozuje, że ceny zbóż powinny znacznie wzrosnąć późną jesienią

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej podmioty skupowe oferują od 1300 do 1600 złotych, a za pszenicę paszową od 1200 do 1430 złotych. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 1030 do 1160 zł/t, jęczmień browarny od 1000 do 1240 zł/t, a owies ,,chodzi’’ w cenie ok. 1050 zł/t. Spadła też cena kukurydzy, za której tonę obecnie oferują od 1100 do 1330 złotych.

Rzepak nie osiąga już tak kosmicznych cen jak jeszcze kilka tygodni temu i aktualnie kosztuje od 2850 do 3450 zł/t. Spadły też notowania rzepaku w kontraktach na nowe zbiory, o czym pisaliśmy tutaj.

Tymczasem ceny za pszenicy w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej. Jak wyglądają na tle innych państw Wspólnoty można sprawdzić tutaj: