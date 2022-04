Ceny zbóż 05.04.2022: Najwięcej płaca za rzepak, pszenicę i kukurydzę. W skupach pustki

Na krajowym rynku zbóż po emocjach wywołanych dużymi wzrostami cen nie ma już śladu. Karuzela cen już od kilku tygodni stoi w miejscu. W skupach pustki. Wiosenna aura wygoniła rolników w pole.

Zresztą zdecydowana większość z nich pozbyła się już swoich zbożowych nadwyżek lub postanowiła je przeznaczyć na pasze. Dziś cena większości zbóż wynika przede wszystkim z jakości ziarna i punktu położenia podmiotu skupowego.

Najwyższe ceny nadal oferowane są za rzepak, za którego tonę obecnie płacą od 3650 do 4510 złotych. W dobrej cenie można tez sprzedać pszenicę konsumpcyjną (od 1500 – 1770 zł/t) oraz pszenicę paszową ,której cena jest niewiele niższa (od 1400 do 1670 zł/t). Nadal utrzymują się też wysokie ceny kukurydzy, za której tonę płaca od 1200 do 1590 złotych.

Ceny pozostałych zbóż są prawie takie same jak przed tygodniem. Za tonę żyta konsumpcyjnego w skupie oferują od 1020 do 1490 złotych, za jęczmień browarny od 1100 – 1740 zł/t, a za owies konsumpcyjny od 900 do 1100 zł/t.