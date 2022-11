Ceny zbóż 04.11.2022: Stabilizacja na koniec tygodnia

Po zawirowaniach jakie miały miejsce na początku tygodnia w związku z najpierw decyzją o nieprzedłużeniu umowy dot. korytarza zbożowego, a później jego wznowieniu, emocje już opadły i na krajowym rynku wróciliśmy właściwie do poziomów z końca ubiegłego tygodnia.

Na rynku kukurydzy znajdujemy się już właściwie pod koniec ż niw i w tym momencie mokra kukurydza skupowana jest maksymalnie po 1020 zł/t a jej minimalna cena, zwłaszcza na wschodzie kraju to obecnie 850 zł/t, a średnia cena z całego kraju przekracza już 900 zł/t. W przypadku kukurydzy suchej ceny rozpoczynają się od 1350 zł a kończą na 1470 zł/t.

Praktycznie bez zmian kończymy na rynku pszenicy konsumpcyjnej, której stawki maksymalne w portach za najlepszą jakościowo pszenicę o zawartości białka 14 proc. oscylują w granicach 1750 zł/t. Minimalnie natomiast za jest ziarno konsumpcyjne w kraju można dostać 1450 zł/t.

Podobnie jest w przypadku pszenicy paszowej, której ceny się nie zmieniły i obecnie można za nią dostać od 1350 do 1540 zł/t.

Również podobnie do notowań pszenicy paszowej, stawki za jęczmień paszowy nie zmieniły się i rozpoczynają się od 1150 zł, a kończą na 1350 zł/t.

Jeśli zaś chodzi o cenę żyta konsumpcyjnego to zawiera się ona w przedziale od 1100 do 1300 zł/t, a paszowego od 1000 do 1300 zł/t. Pszenżyto kosztuje obecnie 1250-1450 zł/t.