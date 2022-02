Ceny zbóż 04.02.2022: Zboża paszowe na topie

Pierwszy tydzień lutego 2022 roku kończy się w skupach zbóż niewielkimi wahaniami cenowymi uzależnionymi przede wszystkim od jakości ziarna i miejsca lokalizacji skupu. Można za to było zaobserwować większe zainteresowanie zbożami paszowymi.

Stad miedzy innymi niewielka różnica w cenie pomiędzy pszenicą paszową (od 1070 do 1300 zł/t), a pszenicą konsumpcyjną (od 1150 do 1320 zł/t). Sporym zainteresowaniem jeśli chodzi o surowiec na pasze cieszy się też kukurydza, którą obecnie można sprzedać w cenie od 930 do 1180 złotych za tonę.

Z innych zbóż najbardziej poszukiwane jest żyto – stąd też jego wysoka cena, zwłaszcza przy zachodniej granicy (od 900 do 1100 zł/t). Cena jęczmienia browarnego kształtuje się na poziomie od 900 do 1380 zł/t, a owsa konsumpcyjnego od 700 do 1020 zł/t.

Nadal w bardzo dobrej cenie sprzedaje się rzepak. Obecnie za jego tonę płacą od 3000 (w niższej nie da się już kupić) do 3490 złotych za tonę.