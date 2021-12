Ceny zbóż 03.12.2021: Na giełdach światowych karuzela cenowa, w polskich skupach lekki spadek

Na światowych giełdach zbóż już od kilku dni trwa karuzela cenowa. Jednego dnia ceny zbóż spadają, by drugiego odrabiać straty. Największe spadki, jak podaje Internetowa Giełda Rolna, odnotowuje rzepak. 12 listopada na giełdzie MATIF za jego tonę oferowano 710 euro, a obecnie już tylko 650 euro.

Natomiast na krajowym rynku stagnacja. Ceny w większości zbóż utrzymują się na poziomie z początku tygodnia. Wynika to przede wszystkim z małej podaży ziarna. Sprzedających jest , pomimo wysokich ofert kupna, niewielu. Kto musiał, to już sprzedał. Pozostali albo tegorocznych plonów chcą zrobić pasze dla zwierząt, albo czekają na jeszcze wyższe ceny.

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej podmioty skupowe oferują od 1100 do 1410 złotych, a za tonę paszowej od 900 do 1370 złotych. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 880 do 1210 zł/t, a jęczmień browarny od 900 do 1380 zł/t. Natomiast za tonę owsa konsumpcyjnego oferują od 650 do 950 złotych.

Pomimo spadku na giełdzie w Paryżu nadal w naszym kraju na wysokim poziomie utrzymują się ceny rzepaku. Obecnie za jego tonę w skupach płacą od 2750 do 3210 złotych. W dobrej cenie jest też kukurydza z tegorocznych zbiorów – płacą od 950 do 1140 złotych za tonę.