Ceny zbóż 02.08.2022: marazm na rynku trwa

Choć żniwa są mocno zaawansowane to ceny zbóż na rynku krajowym wydają się być niewzruszone informacjami z zagranicy i pozostają na poziomach zbliżonych do tych z końcówki ubiegłego tygodnia.

O ile na rynku rzepaku obserwujemy obecnie spadek ceny nawet o ponad 100 zł na tonie, to rynek zbożowy jakby zamarł. Na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną można uzyskać cenę od 1370 do 1620 zł/t netto. W przypadku zboża paszowego cena jest niższa i wynosi 1300 do 1510 zł/t.

Jęczmień paszowy jest skupowany w granicach 1050- 1250 zł/t a konsumpcyjny 1100- 1440 zł/t. Na zbliżonych poziomach kształtują się ceny żyta paszowego i konsumpcyjnego, które jest skupowane w przedziale 1000- 1260 zł/t.

W przypadku pszenżyta ceny znajdują się w przedziale 1030 do 1350 zł/t. Natomiast w przypadku grochu ceny oscylują w granicach od 1400 do 1700 zł/t.