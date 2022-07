Ceny zbóż 01.07.2022: Regularny spadek cen przed żniwami

Na większości terytorium naszego kraju na pola wyjechały już kombajny. Rolnicy obawiają się, że ze wglądu na panująca obecnie susze zbiory zbóż nie będą tak obfite jak w latach poprzednich.

Zdecydowana większość producentów zbóż żyje już żniwami, choć zapewne chciałaby pozostałe w elewatorach zboże sprzedać po godziwej cenie. Na razie ceny w skupach zamiast w górę idą nieco w dół i chyba w najbliższym czasie to się już nie zmieni.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują od 1200 do 1600 złotych, a za tonę paszowej od 1100 do 1430 złotych. Żyto konsumpcyjne sprzedaje się w cenie od 800 do 1200 zł/t, jęczmień browarny od 1000 do 1320 zł/t, a owies konsumpcyjny po 1050 zł/t.

Największy spadek cen odnotowano w rzepaku. Dziś za jego tonę (jeszcze kilka tygodni temu kosztowała prawie 4 tysiące) można uzyskać od 2850 do 3500 złotych. Ceny rzepaku w kontraktach na nowe zbiory również mocno spadły i zawierają się w przedziale od 3000 do 3200 zł/t. Spadła też nieco cena kukurydzy, która aktualnie wynosi od 1100 do 1350 zł/t.