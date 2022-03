Ceny zbóż 01.03.2022: Widać wpływ wojny na Ukrainie na ceny ziarna. Uwaga na spekulacje

Wraz z rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie wrosły wzrosły ceny zbóż w Polsce. Zdaniem ekspertów w takim przypadku to naturalne. Ukraina jest ważnym eksporterem tłuszczów roślinnych i zbóż i działania zbrojne i ewentualne przerwy w łańcuchach dostaw (np. blokada portów na Morzu Czarnym) będą miały wpływ na wzrost cen tych produktów na giełdach światowych, co będzie miało przełożenie na sytuacje cenową w Polsce. I jak widzimy, ma. Dynamiczną sytuację starają się tymczasem wykorzystać handlowcy o wątpliwej uczciwości.

Największe skoki cenowe odnotowuje się w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, za której tonę trzeba dziś zapłacić od 1150 do 1440 złotych. Nieco tańsza jest pszenica paszowa, jej tona kosztuje obecnie od 1060 do 1380 złotych. Duża popularnością cieszą się też ziarna rzepaku, za którego tonę oferują od 2870 do 3660 złotych.

W skupach dużym zainteresowaniem cieszą się obecnie zboża paszowe, a wśród nich króluje kukurydza, której tona z tegorocznych zbiorów kosztuje od 950 do 1250 złotych.

Plantatorzy nie mogą też narzekać na ceny za jakie oferują im za pozostałe zboża. Żyto konsumpcyjne chodzi obecnie w ocenie od 900 do 1160 zł/t, jęczmień browarny od 950 do 1400 zł/t, a owies konsumpcyjny od 750 – 1020 zł/t.

Ciekawą historię przytoczył nam dzisiaj jeden z rolników z woj. lubelskiego, który jeszcze tydzień temu miał kłopot ze sprzedażą pszenicy paszowej po 1200 zł/t; pośrednik tłumaczył to dostatecznym zaopatrzeniem wytwórni pasz. Jak relacjonuje rolnik, wczoraj ów handlowiec zadzwonił do niego z propozycją zakupu zboża za tę cenę z przyjazdem na podwórko, tłumacząc, że “jedna z wytwórni pasz zapomniała się zaopatrzyć w pszenicę”. Cóż, trudno uwierzyć w takie tłumaczenia w momencie, kiedy pszenica na paryskiej giełdzie bije kolejne rekordy kosztując już ok. 350 EUR/t, co daje już ponad 1660 zł/t…