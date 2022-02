Ceny zbóż 01.02.2022: Nerwowość na światowych giełdach na razie nie odbija się na polskim rynku

Na krajowym rynku zbóż można zaobserwować niewielkie wahania cenowe, uzależnione przede wszystkim od miejsca położenia punktu skupu i jakości ziarna. Jedynie rzepak systematycznie pnie się górę i dzisiaj poniżej 3 tysięcy złotych za tonę jest już nieosiągalny.

Duży popyt tez jest na pszenicę paszową, której cena prawie zrównała się już z konsumpcyjną. Na razie więcej jest skupujących niż sprzedających. Być może wkrótce się to zmieni, ponieważ niektórzy rolnicy będą na przednówku zmuszeni do sprzedaży znajdujące się obecnie w magazynach ziarna, aby kupić materiał siewny czy nawozy.

Ponadto na rynku zbóż może odbić się też wkrótce niestabilna sytuacja polityczna (zwłaszcza na Ukrainie) oraz różnice kursu walut. Czy zmiany te będą korzystne dla sprzedających czy kupujących, przekonamy się zapewne wciągu kilku najbliższych tygodni.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 1120 do 1350 złotych, a za paszową od 1100 do 1200 złotych. Za żyto konsumpcyjne oferują od 900 do 1100 zł/t, za jęczmień browarny od 950 do 1380 zł/t, a za owies konsumpcyjny od 700 do 1022 zł/t. Natomiast suchą kukurydzę można sprzedać w cenie od 980 do 1180 złotych za tonę.

Niezmiennie już od wielu tygodni rekordzistą cenowym jest rzepak. Za jego tonę oferują obecnie od 3000 do 3430 złotych.

