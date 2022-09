Ceny za mokrą kukurydzę na początku sezonu

Wielkimi krokami zbliżają się kukurydziane żniwa, a co za tym idzie pojawiają się już pierwsze oferty na mokrą kukurydzę. Są one dużo wyższe niż w ubiegłym sezonie.

Co prawda ze względu na to iż jest to dopiero początek sezonu to jeszcze duża część skupujących nie określiła cen, ale na podstawie tych którzy już to zrobili można powiedzieć, że w obecnym sezonie będą one wysokie.

Na podstawie rozmów ze skupującymi można powiedzieć, że widełki cenowe są dosyć szerokie jednakże nigdzie, gdzie dzwoniliśmy proponowana cena nie jest niższa niż 750 zł za tonę. Maksymalna stawka jaką udało się ustalić to 900 zł.

Sąto oczywiście ceny za standardowe parametry, czyli wilgotność na poziomie 30 proc. Skupujący informują, że w przypadku wilgotności powyżej tej wartości planowane są potrącenia w wysokości około 25-30 zł.

Same wartości bazowe za tonę kukurydzy są więc dużo wyższe niż w ubiegłym roku, ale i ewentualne potrącenia będą wysokie ponieważ drastycznie wzrosły koszty suszenia co musi znaleźć odbicie w cenie.

Jednakże jak zaznaczają skupujący są to ceny na sam początek sezonu, który dopiero się zaczyna i dalsze kroki wskaże sam rynek.