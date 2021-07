Ceny usług żniwnych. Ile zapłacimy za koszenie i prasowanie w 2021 roku?

Żniwa to czas dla rolników najbardziej wymagający, muszą oni bowiem zebrać plony najczęściej z dużych obszarów w krótkim okresie. Rolnicy posiadający właściwe wyposażenie sprzętowe w takim okresie również mogą mieć potrzebę zlecenia wykonania usługi np. ze względu na awarie swojego sprzętu. Na południu kraju już rozpoczął się zbiór jęczmienia ozimego.

„Kombajny na polach można spotkać także w województwie łódzkim. W powiecie kutnowskim zbierano ziarno z przeznaczaniem do aliplusowania. Wilgotność od 14 do 25” – informuje nas Michał, któremu bardzo dziękujemy za zdjęcie i krótką relację.

Usługi żniwne 2021

Czasy w których brakowało sprzętu by wykonywać usługi żniwne już dawno minęły. W każdej wsi nawet w małych gospodarstwach są rolnicy którzy posiadają sprzęt i chętnie świadczą usługi po sąsiedzku, również istnieje dużo więcej firm, które zajmują się tylko świadczeniem usług rolniczych. Należy jasno stwierdzić, że ceny względem poprzedniego roku niestety wzrosną, ponieważ już teraz ceny paliw są na wyższym poziomie, a jest to składnik, który najbardziej determinuje cenę całej usługi.

Jaka cena usługi koszenia kombajnem w 2021

W tamtym roku ceny usługi koszenia kombajnem wahały się w przedziale od 300 do 350/ha zł brutto. Stawki najczęściej różnią się od w zależności od areału i odległości usługodawcy od pola. W przypadku dużo większych areałów cenę najczęściej można negocjować. W tym roku ceny mogą wzrosnąć minimum do poziomu z poprzednich lat, czyli 330 – 390/ha zł brutto.

Jeśli w tym roku pogoda spowoduje na polach spore wyleganie łanów zboża to należy się spodziewać, że usługodawcy będą potrzebowali oględzin pola przed wykonaniem usługi, co może spowodować podniesienie ceny w przypadku sporych ilości wyległych łanów. Wynajęcie usługi za taką cenę najczęściej odbywa się nowoczesnymi kombajnami gdzie hektar może być skoszony nawet w 2 godziny.

Koszt usługi Bizonem – żniwa 2021

Oczywiście na rynku nie brakuje ofert usług omłotu np. popularnym bizonem. Ceny takiej usługi oscylują przeważnie około 300 zł/h, jednak takim sprzętem przy dobrych plonach trudno skosić 1 ha w godzinę. Za usługę wykonaną bizonem z pocięciem słomy przeważnie doliczane jest 20 zł więcej na zwiększone zużycie paliwa i zużywanie się samej sieczkarni.

W dużych firmach usługowych i przy dużych areałach często spotyka się rozliczenie składające się z ceny aktualnej paliwa i ceny samej usługi. Przeważnie zawiera się przedziale od 200 do 260 zł/ha + paliwo. Oczywiście firmy oferują kompleksowe usługi wraz z odbiorem od kombajnu zboża i transportem do magazynów, jednak cena jest ustalana indywidualnie na podstawie odległości pól od magazynów.

Koszenie kukurydzy na ziarno. Jakie ceny w 2021?

Stawki koszenia kukurydzy na ziarno przeważnie zawierają się w podobnym przedziale cenowym co usługi omłotu zbóż. Jeśli chodzi o zbiór słomy, to ceny mają sporą rozpiętość nawet w przypadku pras zwijających. Wszystko zależy od zakresu usługi czy jest to usługa kompleksowa wraz z załadunkiem i transportem.

Usługi prasą w 2021

Czy też samo zrobienie balotów, tutaj cena też się różni dla pras zmiennokomorowych i stałokomorowych oraz wielkości beli, oraz owijania siatką czy sznurkiem.

Średnia cena z poprzednich lat dla usługi samego belowania to 13-17 zł za balot (średnica 120 cm) z owinięciem siatką, natomiast dla beli o średnicy 160cm to cena od 15 do 18 zł/szt. Cena usługi dla prasy wielkogabarytowej, która wykonuje duże kostki wynosiła podobnie 12-14 zł za sztukę. Jeśli chodzi o załadunek i transport ceny również najczęściej są ustalane indywidualnie w zależności od pokonywanych odległości. Ceny usług również w dużym stopniu różnią się w zależności od regionu i województwa. Przy koszeniu kombajnem są to rozbieżności maksymalnie 50 zł, natomiast przy zbiorze słomy to rozbieżności zwykle 2-3 zł na sztukę.

Żniwa to też zbiór zielonek i tutaj usługodawców nie brakuje. Koszenie kosiarką użytków zielonych oscyluje przeważnie około 120-140 zł /ha. Zbiór zielonki sieczkarnią samojezdną to koszt około 380-400 zł /ha, a zbiór zielonki przyczepą samo zbierającą to koszt około 250-270 zł/ha.

Jak można zauważyć ceny za usługi żniwne nie należą do niskich, jednak rolnikom, którzy posiadają średnie lub małe gospodarstwa może bardziej ekonomicznie się opłacać zlecić taką usługę niż inwestować w sprzęt i go utrzymywać.

A jak drodzy Czytelnicy kształtują się ceny usług w Waszych rejonach?

mgr inż. Michał Ośko