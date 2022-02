Ceny usług rolniczych: wiosna 2022. W tym roku będzie drożej

Co prawda do rozpoczęcia sezonu wiosennych prac polowych pozostało jeszcze około 2 tyg., ale już dziś warto sprawdzić jak kształtują się ceny usług na ten sezon. Niestety, za orkę, siew, rozrzucanie obornika etc. zapłacimy w tym roku więcej.

Ten rok pod względem cen usług z pewnością nie będzie należał do najtańszych, gdyż jak zauważają sami usługodawcy, ceny wszystkich składowych usługi poczynając od paliwa, poprzez materiały eksploatacyjne, na częściach zamiennych kończąc poszły wyraźnie w górę, co musi mieć przełożenie na ceny.

Tradycyjnie wśród prac, które rozpoczynają sezon wiosenny, najbardziej popularne są orki pod uprawy jare, gdyż nie każdy dysponuje wydajnym pługiem, aby szybko je przeprowadzić. W tym przypadku w porównaniu do ubiegłego sezonu trzeba się liczyć z cenami o 10 do nawet 20 proc. wyższymi. Minimalna cena za hektar wykonanej pracy wynosi w tym przypadku 260 zł/ha a kończy się nawet na kwocie 290 zł/ha. Spotkać też można rozliczenia godzinowe, ale są one coraz mniej popularne, w tym przypadku cena waha się od 260 do 280 zł za godzinę orki 4 skibowym obracalnym pługiem.

Bardzo wielu rolników zleca również usługowy rozrzut obornika. Rozliczenia w tym przypadku są zasadniczo dwa, czyli od godziny i od rozrzutnika. W przypadku usługi godzinowej z załadunkiem ceny rozpoczynają się od 600 zł, choć więcej jest ofert które są wyceniane na poziomie 800-1000 zł/h pracy takiego zestawu. W przypadku stawki od rozrzutnika z załadunkiem ceny wynoszą najczęściej od 140 do 160 zł za 10-tonową maszynę.

Równie popularny jest wiosenny podsiew traw, ze względu, że mało który rolnik dysponuje specjalistycznym siewnikiem, dzięki któremu można osiągnąć najlepsze efekty. W tym przypadku ceny rozpoczynają się od 200 zł/ha a kończą w okolicach 250 zł.

Co prawda do siewu kukurydze jest jeszcze sporo czasu, ale pojawiają się już pierwsze prognozy cenowe tej usługi. Najczęściej wymienianymi stawkami są kwoty od 140 do 160 zł./ha. Wartości te są sporo większe od zeszłorocznych cen, kiedy to bez większego problemu dało się znaleźć usługę za 120 zł/ha, a nawet jeszcze mniej.

Podobne prognozy podwyżek można usłyszeć od usługodawców zajmujących się prasowaniem zielonek i słomy. W tym przypadku sprasowanie 1 beli będzie droższe o 2-3 zł w porównaniu do ubiegłego sezonu, przede wszystkim ze względu na mocne podwyżki siatek do prasowania, nie mówiąc już o droższym paliwie.

Generalnie w tym sezonie, na podstawie rozmów, które przeprowadziliśmy z usługodawcami należy się spodziewać cen usług wyższych średnio o 10 do nawet 20 proc. Jak przyznają usługodawcy, w obliczu panującej wszędzie drożyzny nie uda się utrzymać niższych poziomów cenowych i podwyżki są koniecznością.