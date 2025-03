Ceny usług rolniczych: Tyle zapłacimy za czyszczenie i zaprawianie zbóż

Czas siewu zbóż jarych coraz bliżej. Sprawdzamy zatem, jak wygląda rynek usług czyszczenia i zaprawiania ziarna; jakie minimalne ilości zaprawiają usługodawcy i ile trzeba zapłacić za taką usługę?

Minimalna ilość do zamówienia usługi zaprawiania nasion

Kiedy pytamy usługodawców, jaką minimalną ilością ziarna do zaprawienia trzeba dysponować, aby skorzystać z usługi czyszczenia i zaprawienia, najczęściej pada wartość 5 ton, choć w przypadku najbardziej wydajnych maszyn mowa jest nawet o 30 tonach. Nic dziwnego; usługi wykonywane są mobilnymi zaprawiarkami o dużej wydajności rozpoczynającej się od ok. 4 t/h i sięgającej nawet 10 t/ha.

Ile kosztuje zaprawianie nasion zbóż?

Minimalne stawki za zaprawianie ziarna wynoszą 150 zł/t netto, zaś najwyższe to 250 zł/t, jednak najczęściej padającymi kwotami są te w zakresie 180-200 zł/t. Koszty usług są zróżnicowane i zależą od odległości do klienta i przede wszystkim ilości ziarna przeznaczonego do wyczyszczenia i zaprawienia. Dlatego dobrą praktyką jest zamówienie takiej usługi w grupie; wówczas istnieje możliwość negocjacji ceny.

Niektórzy usługodawcy różnicują ceny w zależności od gatunku zboża, doliczając np. 20 zł/ha w przypadku jęczmienia, którego czyszczenie i zaprawianie trwa dłużej. Stawki zaprawiania nasion zbóż należą jednak do najniższych; najwyższe zarezerwowane są dla tych o dużej objętości i niskiej masie. I tak w przypadku facelii czy seradeli za czyszczenie i zaprawienie zapłacimy od ok. 250 zł/t.