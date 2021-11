Ceny świń w Europie cały czas na dramatycznie niskim poziomie

Na europejskim rynku tuczników zanotowano niewielkie zmiany. W wielu krajach UE utrzymują się stabilne ceny skupu, niestety cały czas na niskich poziomach.

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej wyjątek stanowi Hiszpania gdzie cena obniżyła się o 2 eurocenty/kg oraz Francja, w której cena wzrosła o 1 eurocent/kg. Niewielki wzrost ceny we Francji wynika z ożywionego popytu wewnętrznego, gdyż dostawy na rynek chiński zarówno z Francji jak i Hiszpanii zostały mocno ograniczone.

Eksporterzy unijni notują zwiększone zainteresowanie świeżą wieprzowiną wśród krajów Europy Wschodniej, które walczą z ASF. W Niemczech i Holandii brak personelu na liniach ubojowych i rozbiorowych ogranicza możliwości skupu i przetwarzania surowca, co przyczynia się do większej presji na ceny tuczników. Nie zmieniło to notowań, a w dniu 27/10/2021 cena skupu tuczników w Niemczech została utrzymana na poziomie 1,20 €/kg (wbc).

W notowaniach krajowych średnia cena skupu tuczników w kl. E utrzymuje się na poziomie 5,25 zł/kg. Od 1 listopada 2021 hodowców ze stref ASF obowiązują plany bezpieczeństwa biologicznego (PBB), które pozwolą na przemieszczanie świń poza strefy. Brak możliwości przemieszczania świń może oznaczać dla hodowców bez zatwierdzonego PBB znaczny spadek cen skupu, a dla ubojni zlokalizowanych poza strefami problem z dostępem do surowca.