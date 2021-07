Aktualne ceny stali i złomu. Czy może być jeszcze drożej?

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem rekordowych cen stali. Co za tym idzie, również ceny złomu stalowego były ostatnio niezwykle wysokie. Wszystko jednak wskazuje na to, że to koniec podwyżek, chociaż na spadki przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej co najmniej do czwartego kwartału tego roku.

Wzrost cen stali na kluczowym chińskim rynku wyhamował i ustabilizował się na wysokim poziomie. Jak informuje portal Strefa Inwestorów, tona stali w Chinach kosztuje obecnie 5420 juanów za tonę, co daje w przeliczeniu ok. 3270 zł, a więc mniej więcej tyle, co na początku maja. Przypomnijmy tylko, że rok temu cena tony stali wynosiła w Państwie Środka ok. 3500 juanów, a więc nieco ponad 2100 zł.

Również ceny rudy żelaza w USA utrzymują się od ponad 2 miesięcy na stabilnym wysokim poziomie; obecnie jej cena to 222 USD/t.

Niestety, wysokie ceny stali to także wyższe ceny maszyn i chociażby materiałów budowlanych, co nie sprzyja inwestycjom w gospodarstwach. Właściwie jedyny pozytyw takiego stanu rzeczy to fakt, że w korzystnej cenie można sprzedać złom. A jak za złom płacą podmioty w Polsce?

Za złom stalowy N10 (mieszany) płacą zazwyczaj od 1 do 1,45 zł/kg. Z kolei za złom klasy N2, a więc o grubości 4-6 mm można otrzymać zwykle 1,10-1,55 zł/kg. Tradycyjnie najdroższy jest złom gruby; za szyny można dostać nawet 1,70 zł/kg. Za żeliwo płacą zazwyczaj od 1,10 do 1,40 zł/kg, a za stal nierdzewną ok. 4-5 zł/kg.

A ile kosztuje złom pozostałych metali? Złom miedziany niesortowany kosztuje zazwyczaj 25-27 zł, zaś millbera (drut czysty) będzie zwykle droższy o ok. 2-3 zł/kg.

Ceny złomu aluminiowego są bardzo zróżnicowane ze względu na jego rodzaj, jednak za mieszany płacą zwykle ok. 3,50-4 zł/kg.

Pomimo dobrych cen złomu mamy nadzieję, że ceny stali jak najszybciej spadną…

A jak, drodzy Czytelnicy, wyglądają ceny złomu w Waszych rejonach?