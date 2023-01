Ceny sprzedaży nawozów w Wielkopolsce – analiza WIR

Zespół ekonomiczny Wielkopolskiej Izby Rolniczej przygotował zestawienie styczniowych cen m.in. nawozów w wybranych punktach sprzedaży na terenie Wielkopolski. Pod lupę wzięto ceny saletry amonowej, mocznika, polifoski, wapna magnezowego.

Saletra amonowa

Agrochem Puławy, wg obowiązującego od trzeciej dekady grudnia cennika, oferuje saletrę amonową za 3675 zł/t. Będąc odbiorcami detalicznymi, gdy zapatrujemy się w pobliskich punktach sprzedaży ceny wzrastają o koszty transportu oraz marżę. Na podstawie danych zebranych przez Wielkopolską Izbę rolniczą (WIR) najwięcej bo 4482,00 zł/t płaciliśmy w Kościelcu, niewiele mniej 4400 zł/t w Obornikach, natomiast najbardziej korzystną cenę 3690 zł/t oferował punkt sprzedaży w Dolsku. Średnio tona saletry amonowej kosztowała w Wielkopolsce 4006,86 zł/t.

Po ile mocznik

U dystrybutora Grupy Azoty (hurt) tona mocznika z inhibitorem ureazy to koszt 4 tys. W analizowanych 39 punktach za mocznik musieliśmy płacić od 3850 do 5500 zł/t, średnio 4491,46 zł/t.

Polifoska (6-20-30)

Dla Polifoska (6-20-30) rozbieżność cenowa w analizowanych punktach wynosi 1400 zł. Najtaniej, w cenie 4 tys. zł oferował ją sprzedawca z Podolin, a najdrożej 5400 zł/t zapłacili rolnicy kupujący w GS Baranów. W hurcie, wg cennika Agrochem Puławy nawóz kosztuje 4475 zł/t.

Wapno magnezowe

Za tonę wapna magnezowego wielkopolscy rolnicy musieli płacić od 130 do 590 zł, dla wziętych do analizy 14 punktów sprzedaży średnia cena to 260,71 zł/t.

Notowania cen nawozów

Styczeń 2023

Produkt Miejsce notowania Cena (zł) Saletra amonowa Rol-zbyt Dolsk 3690,00 Sprzedaż Nawozów i Pasz Wojnowice 3700,00 Dabest Stary Widzim 3750,00 SKR Bielsko 3790,00 AGROL Oborniki 3800,00 HŻ Sierszchulski Podolin 3800,00 HURT-DETAL Sarbia 3820,00 ROLBUD Kotlin 3850,00 Kasperczyk Gostkowo 3850,00 PN Wolsztyn 3850,00 WOL- AGRO Karpicko 3850,00 AGROLOK Stajkowo 3900,00 ANEX Wielichowo 3900,00 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie 3900,00 Rozalczyk Parkowo 3900,00 ROL – BUD Biniew 3900,00 Agro-Efekt Mnichowice 3942,00 CHEMIROL Okaliniec 3947,00 CHEMIROL Wrząca Wielka 3969,00 DEKA TRADE Damasławek 3980,00 AMPOL MEROL Słupca 3985,00 LECHPOL Krajenka 3994,00 P.W.Krzysztof Neumann Szczerbin 3996,00 R.Wejnerowski Krajenka 3996,00 EKO-AGRO Krobia 4000,00 Jóźwiakowski Damasławek 4000,00 BLENDING Zduny 4020,00 PROMAX Granowo 4050,00 AGRO-PASZ Moraczewo 4050,00 AGRO-EFEKT Kotlin 4082,00 GS Mieszków 4100,00 MILITOWSKI, Porwity 28 4100,00 ZSHP Złotów 4104,00 POLCHEM Słupca 4120,00 GS Baranów 4140,00 ROLBUD Kwileń 4158,00 TALAGA Doruchów 4200,00 GS Golina 4220,00 “RUDOWICZ Topola Mała” 4300,00 Z. H-U. Kramsk 4310,00 CN Oborniki 4400,00 CN Oborniki 4400,00 Art. Rolno-Budowlane Kościelec 4482,00 Średnia 4006,86 Mocznik AGROLOK Stajkowo 3850,00 PHU Patalas Grębów 3900,00 Dabest Stary Widzim 3900,00 HURT-DETAL Sarbia 3940,00 Art. Rolno-Budowlane Kościelec 4050,00 DEKA TRADE Damasławek 4090,00 POLCHEM Słupca 4130,00 MMILITOWSKI, Porwity 28 4200,00 Sprzedaż Nawozów i Pasz Wojnowice 4200,00 Kasperczyk Gostkowo 4200,00 CHEMIROL Okaliniec 4206,00 Jóźwiakowski Damasławek 4250,00 ROL – BUD Biniew 4300,00 ZSHP Złotów 4320,00 AMPOL MEROL Słupca 4396,00 AGRO-PASZ Moraczewo 4400,00 P.W.Krzysztof Neumann Szczerbin 4428,00 LECHPOL Krajenka 4428,00 Rozalczyk Parkowo 4450,00 CN Oborniki 4500,00 EKO-AGRO Krobia 4500,00 ANEX Wielichowo 4500,00 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie 4500,00 CN Oborniki 4500,00 AGROL Oborniki 4500,00 HŻ Sierszchulski Podolin 4500,00 R.Wejnerowski Krajenka 4536,00 Z. H-U. Kramsk 4640,00 PROMAX Granowo 4645,00 Agro-Efekt Mnichowice 4692,00 TALAGA Doruchów 4700,00 AGRO-EFEKT Kotlin 4701,00 SKR Bielsko 4755,00 ROLBUD Kwileń 4860,00 Rol-zbyt Dolsk 5000,00 BLENDING Zduny 5100,00 PN Wolsztyn 5400,00 GS Mieszków 5500,00 “RUDOWICZ Topola Mała” 5500,00 Średnia 4491,46 Polifoska 6-20-30 HŻ Sierszchulski Podolin 4000,00 PN Wolsztryn 4200,00 HURT-DETAL Sarbia 4400,00 Sprzedaż Nawozów i Pasz Wojnowice 4400,00 ROL – BUD Biniew 4400,00 Kasperczyk Gostkowo 4400,00 AGROLOK Stajkowo 4450,00 CN Oborniki 4500,00 CN Oborniki 4500,00 “RUDOWICZ Topola Mała” 4500,00 GS Golina 4540,00 ROLBUD Kotlin 4550,00 AGROL Oborniki 4550,00 ANEX Wielichowo 4690,00 Agro-Efekt Mnichowice 4692,00 CHEMIROL Okaliniec 4703,00 AGRO-EFEKT Kotlin 4721,00 SKR Bielsko 4740,00 DEKA TRADE Damasławek 4740,00 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie 4750,00 P.W.Krzysztof Neumann Szczerbinn 4752,00 AMPOL MEROL Słupca 4752,00 Rol-zbyt Dolsk 4760,00 BLENDING Zduny 4780,00 POLCHEM Słupca 4785,00 EKO-AGRO Krobia 4800,00 MILITOWSKI, Porwity 28 4800,00 PROMAX Granowo 4810,00 TALAGA Doruchów 4900,00 ROLBUD Kwileń 4914,00 LECHPOL Krajenka 4960,00 ZSHP Złotów 4968,00 R.Wejnerowski Krajenka 4968,00 Jóźwiakowski Damasławek 4990,00 GS Golina 5020,00 Z. H-U. Kramsk 5070,00 GS Mieszków 5400,00 GS Baranów 5400,00 Średnia 4717,24 Wapno magnezowe SKR Stawiszyn 130,00 SKR Nowa Wieś gm. Przemęt 130,00 BLENDING Zduny 140,00 “RUDOWICZ Topola Mała” 140,00 ARPON Rozstępniewo 140,00 FARMER Strzałkowo 150,00 PPH SP Połajewo 160,00 AGROSYSTEM Gościejewo 180,00 AGROSYSTEM Gościejewo 180,00 HŻ Sierszchulski Podolin 350,00 Sprzedaż Nawozów i Pasz Wojnowice 450,00 DEKA TRADE Damasławek 450,00 ELKAR Budzyń 460,00 Jóźwiakowski Damasławek 590,00 Średnia 260,71

Źródło: WIR