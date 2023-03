Ceny spadają, ale rolnicy przegrywają wojnę nerwów i coraz liczniej odwiedzają skupy: Ceny zbóż 10.03.2023

Koniec bieżącego tygodnia przynosi dalsze, dotkliwe spadki cen zbóż, które patrząc na rynki światowe nie wiadomo w którym miejscu mogą się zatrzymać. Dotkliwie spadły ceny rzepaku i pszenicy zarówno konsumpcyjnej jak i paszowej.

Pomimo dramatycznie niskich cen ruch w punktach skupowych jest obecnie bardzo duży, ponieważ rolnicy, którzy do tej pory trzymali zapasy w swoich magazynach, decydują się na sprzedaż. Tak duży ruch powoduje, że nie ma co marzyć o wyższych cenach.

Rolnicy, którzy magazynowali ziarno od żniw chyba nie wytrzymują już wojny nerwów i informacji o ciągłych spadkach jakie docierają do nich z rynków światowych, co sprawia, że w punktach skupowych tworzą się obecnie kolejki. Podobna sytuacja ma miejsce w portach, gdzie również trzeba odstać swoje, aby móc rozładować towar.

Analitycy informują, że obecna podaż ziarna na rynku krajowym jest porównywalna do tej, którą zwykle notuje się w czasie żniw i sytuacja na tle ostatnich lat jest właściwie anormalna, ale jest to oczywiście sprawa importu ukraińskich zbóż, które dosłownie zalały nasz rynek, a zwłaszcza województwa graniczące z Ukrainą.

Te sprawia, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1180 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1200 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1270 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 920–1150 zł/t.

Tylko niewiele lepiej jest w przypadku jęczmienia, którego ceny w bieżącym tygodniu nie zmieniły się i najniższe stawki rozpoczynają się od 850 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł w przypadku zboża paszowego. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 900 zł/t do nawet 1380 zł/t. Spadły za to stawki na pszenżyto i na koniec tygodnia kupujący są skłonni płacić za nie od 860 do 1080 zł/t.

Źle prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 850 do 1000 zł/t, a paszowe od 750 do 940 zł/t.

Mocno w tym tygodniu stracił na wartości rzepak, którego minimalne jak i maksymalne stawki spadły i obecnie najniższą ceną jest zaledwie 2120 zł/t, a maksymalnie kupujący nie chcą zapłacić więcej niż 2400 zł/t.

Mieszanie kończy się natomiast tydzień dla kukurydzy, której cena minimalna wzrosła z poziomu 920 zł/t do 950 ł/t, jednakże stawki maksymalne nieco spadły bo zamiast 1150 zł/t, skupujący płacą maksymalnie 1120 zł/t.