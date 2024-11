Ceny soi i rzepaku mocno w dół. Rynki reagują na wybory w USA

Cena rzepaku spadła o 4,25 EUR/t do 511,75 EUR/t. Rzepak tracił wobec spadających cen oleju palmowego. Taniała też canola w Kanadzie. Dziś rzepakowi na pewno nie pomogą nurkujące notowania soi i spadek cen ropy naftowej.

Unijny import soi od początku sezonu w lipcu do 3 listopada wyniósł 4,03 mln ton w porównaniu z 3,96 mln ton w roku ubiegłym. Import rzepaku to 1,92 mln ton w porównaniu do 1,78 mln ton r/r.