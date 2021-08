Ceny skupu tuczników znów w dół. W najbliższym czasie nie widać podwyżek

Poprzedni tydzień jako kolejny już z rzędu minął pod znakiem spodku cen żywca wieprzowego w naszym kraju. Ceny w skupach spadły średnio o 10 gr/kg do poziomu 6,20 zł/kg za klasę E (wbc).

Na spadki cen skupu żywca wieprzowego decydujący wpływ ma sytuacja w Chinach. Dotyczy to nie tylko deklarowanej przez Państwo Środka odbudowy pogłowia żywca wieprzowego samej w sobie, ale także związanego z tym wzrostu cen pasz, jeszcze bardziej utrudniającego sytuację nie tylko w Polsce, ale i w większości państw Unii Europejskiej.

W Danii ceny żywca wieprzowego spadły o 5 centów w ujęciu tygodniowym, zaś w Hiszpanii cena spadła o 2 centy t/t. Ceny nie zmieniły się natomiast we Francji i w Niemczech.

Jedynym krajem, gdzie ceny żywca wieprzowego rosną, są Włochy. Ma to związek przede wszystkim z dużym ruchem turystycznym w tym kraju. W relacji tygodniowej ceny żywca wieprzowego na półwyspie apenińskim wzrosły o 2 centy do 2,05 euro/kg.

Co dalej? Jak czytamy w komunikacie KZP-PTCH, obserwatorzy rynku widzą nadzieję na wzrost cen w tym, że branża wieprzowiny w Chinach przez wysokie ceny pasz, a także ze względu na kosztowną odbudowę pogłowia po epidemii ASF generuje wysokie straty, co może skłonić w przyszłości do importu tańszego mięsa m.in. z Europy.