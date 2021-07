Ceny skupu tuczników nadal na niskim poziomie

Drastyczny spadek ceny w Niemczech o 9 centów sprzed dwóch tygodni doprowadził do obniżenia cen skupu żywca wieprzowego w wielu krajach unijnych. Ceny tuczników w wadzie poubojowej spadły w przedziale 3-7 centów pomimo małej podaży żywca.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej podaje, że presja na ceny skupu została wywołana nie tyle ze strony większej dostępności żywca wieprzowego, ile ze strony nadpodaży mięsa wieprzowego, które ze względu na niskie ceny oferowane w Chinach pozostało na rynku Wspólnoty. Według notowań ISN najmniejsze spadki cenowe w stosunku do poprzedniego tygodnia zanotowano w Danii (-3₵) i Hiszpanii (-4₵). Zakłady obniżyły swoje cenniki o 5 centów we Francji i Holandii. Belgia najsilniej zareagowała na sytuację rynkową w UE obniżając ceny skupu tuczników o 7 centów.

Najwyższe stawki dalej płacone są w Hiszpanii, gdzie za kilogram tucznika w wadze poubojowej rolnicy otrzymują 1,99 €/kg (ISN). Wysokie ceny utrzymywane są z powodu napływu turystów i wzrostowi konsumpcji.

Sytuacja w Niemczech w 26 tygodniu nie zmieniła się. Duże zakłady mięsne utrzymują swoje niższe stawki cennikowe w stosunku rolników sprzedających bez kontraktu. Oferowane im ceny są o 8 centów niższe od ceny VEZG, która do 7 lipca pozostanie na poziomie 1,48 €/kg (wbc).

Sytuacja rynkowa pozostaje niepewna. Wielu unijnych producentów wstrzymało się z wstawianiem prosiąt do tuczu. Niektórzy analitycy prognozują, że znaczący impuls wzrostowy może nadejść z końcem sierpnia lub początkiem września w związku z nadejściem impulsu z Chin, kiedy to spodziewana jest luka podażowa na lokalnym rynku żywca wieprzowego. W stosunku do początku roku obecne ceny tuczników na rynku chińskim spadły o połowę.

W notowaniach krajowych ceny skupu tuczników stabilizują się na niskim poziomie. Za klasę E zakłady mięsne płacą średnio 6,20 zł/kg, czyli tyle samo co tydzień wcześniej. Okres żniw będzie sprzyjał redukcji cen zbóż, co przyczyni się do spadku cen pasz.