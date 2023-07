Ceny rzepaku spadły jeszcze szybciej jak rosły. Ceny rzepaku 21.07.2023

Wczoraj ceny rzepaku na paryskim Matifie spadły. Chociaż nie była to znaczna obniżka, to okazała się dobrą okazją do obniżek na krajowym rynku. Pewnym wytłumaczeniem może być to, że dziś ceny rzepaku spadają na dużo większą skalę.

Jeszcze wczoraj maksymalna cena za rzepak wynosiła 2200 zł/t. Dziś maksymalna stawka jest o 95 zł/t niższa, choć nie brakuje podmiotów, które obniżyły cenniki znacznie bardziej, nawet o 170 zł/t. Nie zmieniła się za to stawka minimalna, która wynosi 1900 zł/t.

Umowy na warunkach krajowych (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc.):

ADM Czernin – 2030 październik (1990* październik) , magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 2040 wrzesień (2000* wrzesień) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrolok – 2000 (1990) netto zł/t, magazyn kupującego

Bastik – 2070 netto zł/t, —

Bielmar – 2050 netto zł/t, magazyn kupującego

Bunge – 2040 (2000*) netto zł/t, magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 2000 netto zł/t, —

Komagra (Kosów Lacki) – 2105 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne, Brzeg) – 2080 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 2105 netto zł/t, magazyn kupującego

Agrii – 2000-2050 (1900-1950*) netto zł/t, w zależności od regionu kraju

ZT Bodaczów – Viterra – 2025 (1945*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agro-Mat – 2020 netto zł/t, magazyn kupującego

Agro As – 1970 (1930*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrotim Katolik – 2020 netto zł/t, magazyn kupującego

Ampol – Merol – 1950 netto zł/t, magazyn kupującego

Chemirol – 2030 (1990*) netto zł/t, magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 1980 netto zł/t, magazyn kupującego

Pol – Tor – 1980 netto zł/t, magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 2000 (1970*) netto zł/t, odbiór od rolnika, magazyn kupującego

Procam – 1900 netto zł/t, magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 2000 netto zł/t, magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 20 lipca 2023 r.