Ceny pszenicy w Polsce na tle cen w innych krajach Unii Europejskiej wypadają bardzo blado

Postanowiliśmy dziś przyjrzeć się danym Komisji Europejskiej dotyczącym cen pszenicy paszowej i konsumpcyjnej w wybranych krajach Unii. Z danych tych wynika ogromna dysproporcja w cenach pomiędzy Polską a innymi krajami Wspólnoty.

Ceny pszenicy paszowej w wybranych krajach Unii Europejskiej

Zacznijmy od pszenicy paszowej. Wg danych Komisji Europejskiej z 30 czerwca 2022 roku wynika, że najwięcej za pszenicę paszową można otrzymać w Niemczech i w Irlandii – po 385 EUR/t, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 1812 zł/t. Dalej jest Holandia ze średnią ceną 381 EUR/t (ok. 1793 zł) i Portugalia (376 EUR/t, ok. 1770 zł). Na Węgrzech płacą średnio 342 EUR/t, czyli ok. 1610 zł. Najmniej za pszenicę paszową można otrzymać na Litwie (332 EUR/t, 1563 zł) i Rumunii (323 EUR/t, ok. 1520 zł/t). Dla porównania w Polsce za pszenicę paszową można obecnie otrzymać od 1100 do (w skrajnych przypadkach) 1430 zł/t. Jeżeli tylko wyciągniemy średnią z tych pobieżnych danych, otrzymamy zaledwie 1265 zł/t.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej

W przypadku pszenicy konsumpcyjnej dla odmiany najdrożej jest w Rumunii, gdzie żniwa już trwają w najlepsze. Za jej tonę płacą nawet 401 EUR/t, co daje w przeliczeniu ok. 1888 zł/t. W Niemczech jej cena wynosi 390 EUR/t, czyli ok. 1836 zł. Niewiele taniej jest Słowenii i Hiszpanii, gdzie płacą odpowiednio 389 i 388 EUR/t. Najniższa zanotowana przez KE cena to 343 EUR/t (ok. 1614 zł/t) w Chorwacji. W Polsce płacą od 1200 do 1600 zł/t, więc możemy dla zobrazowania sytuacji przyjąć średnią 1400 zł/t.