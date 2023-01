Ceny pszenicy w górę na koniec roku

Zarówno na paryskim Matifie jak i na Chicago Board of Trade piątek upłynął pod znakiem podwyżek cen pszenicy. Decydujący wpływ na taki stan rzeczy ma sytuacja pogodowa w Argentynie.

Cena pszenicy na Matifie wzrosła o 1,25 EUR/t do 309,25 EUR/t. Z powodu suszy w Argentynie zbiory w tym kraju mogą spaść prawie o połowę; Giełda Zbożowa w Rosario szacuje obecnie wielkość zbiorów w tym kraju na poziomie 11,5 mln ton, co oznacza spadek w stosunku do wcześniejszych prognoz aż o 1 mln ton. Dla porównania agrentyńskie zbiory w sezonie 2021/2022 wyniosły 22 mln ton.

Wzrastają za to szacunki zbiorów rosyjskiej pszenicy. – Rosstat podniósł swoją prognozę wielkości zbiorów w Rosji na 2022 rok do 102,65 mln ton, bijąc i tak już wysokie szacunki analityków SovEcon, które poprzednio wynosiły 101,2 mln ton. Prognozy USDA są znacznie niższe i wynoszą 91 mln ton – informuje serwis Kaack.

Cena kukurydzy w piątek nieco spadła (- 0,5 EUR/t; 295,5 EUR/t), zaś rzepaku wzrosła o 2,25 EUR/t (584,25 EUR/t).